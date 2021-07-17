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عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

السبت 17/يوليو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل هيئة المساحة المصرية، غرب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار المحاولات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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هيئة المساحة المصرية حوادث حريق بوابة الفجر الفجر

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