Advertisements

دينا تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة صباحية

السبت 17/يوليو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
شاركت الفنانة دينا جمهورها بأحدث إطلالة صباحية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

حيث ظهرت دينا في الصورة وهي مرتدية تي شيرت بنص كم مع چيبه قصيرة وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة:"صباح الخير". 

وفي سياق آخر، تشارك دينا حالياً في مسلسل" السيدة زينب"، وهو من إخراج محمد النقلي بطولة سوسن بدر، حسام داغر،دينا،ريهام سعيد وعدد كبير من النجوم.

أخبار تهمك

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 13 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ربع ساعة

المطبعة على مساحة 1000 متر.. محاولات لإخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس