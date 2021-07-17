دينا تخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالة صباحية





حيث ظهرت دينا في الصورة وهي مرتدية تي شيرت بنص كم مع چيبه قصيرة وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة:"صباح الخير".



وفي سياق آخر، تشارك دينا حالياً في مسلسل" السيدة زينب"، وهو من إخراج محمد النقلي بطولة سوسن بدر، حسام داغر،دينا،ريهام سعيد وعدد كبير من النجوم.

شاركت الفنانة دينا جمهورها بأحدث إطلالة صباحية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".