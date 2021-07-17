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بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء المواطنون من كورنيش الإسكندرية

السبت 17/يوليو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تشهد محافظة الإسكندرية درجات حرارة مرتفعة ورطوبة، أدت إلى اختفاء المواطنون من التمشية والجلوس على كورنيش البحر.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الفترة من السبت 17 يوليو إلى الخميس 22 يوليو 2021، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ثم ينخفض بشكل طفيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بداية من الاثنين ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء المواطنون من كورنيش الإسكندرية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء المواطنون من كورنيش الإسكندرية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء المواطنون من كورنيش الإسكندرية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء المواطنون من كورنيش الإسكندرية

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طقس درجات حرارة حرارة الأرصاد

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