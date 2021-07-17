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مدير عام الشئون الصحية بمكة يكشف استعدادات استقبال الحجاج (فيديو)
السبت 17/يوليو/2021 - 01:13 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وائل بن حمزة، مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، إن الحكومة ارتأت أن يكون هناك أداء لمناسك الحج هذا العام وفق اشتراطات صحية وأعداد محددة من داخل المملكة العربية السعودية تمثل المقيمين والمواطنين داخل المملكة.
وأشار "بن حمزة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنهم يقدمون كافة الخدمات الصحية اللازمة للحجاج من خلال المستشفيات المتوفرة في مشعر عرفات، وتم تدريب العاملين في إدارة مكافحة العدوى على التعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أنه يوجد فريق طب طوارىء ميداني للإشراف ومتابعة أي حالات قد تحدث في الميدان، أو مواجهة أي طارىء، فضلا عن توفير فرق طبية داخل سكن الحجاج للاشراف على حالتهم الصحية في كافة الأمراض، حيث تم توفير أماكن للعزل داخل سكن الحجاج.
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