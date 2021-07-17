افتتاح مطار بورسعيد واستقبال أول رحلة قادمة من القاهرة



وسط أجواء احتفالية ببدء تشغيل عودة الرحلات الي مطار بورسعيد، اليوم السبت، استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أول رحلة قادمة من القاهرة بمطار بورسعيد، وذلك خلال فعاليات أول يوم لانطلاق الرحلات بين بورسعيد وعدد من المحافظات.



وأكد "محافظ بورسعيد " أنه سيتم قيام رحلة طيران من مدينة بورسعيد إلى مدينة شرم الشيخ عبر مطار بورسعيد فى تمام الساعة الواحدة، معربآ عن سعادته بعودة تشغيل مطار بورسعيد والذى يحقق تطلعات ابناء المدينة فى مختلف الرحلات السياحية، بعد أن توقف المطار لفترة طويلة.



وتابع " محافظ بورسعيد " الإجراءات المتبعة داخل مطار بورسعيد، لاستقبال القادمين من مطار القاهرة اليوم، وكذلك متابعة سير العمل بالمطار خلال قيام رحلة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن تشغيل المطار يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن (شرم الشيخ وطابا ومرسى علم ) ومحافظة القاهرة، مشيرا أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية المميزة لتقدم أفضل خدمات للمسافرين خلال رحلاتهم من وإلى بورسعيد.