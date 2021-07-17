Advertisements

طلاب الثانوية ينتهون من امتحان الكيمياء.. وتباين الآراء حول مستواه

السبت 17/يوليو/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
بدأ طلاب الثانوية العامة فى الخروج من اللجان بعد أدء امتحان الكيمياء، وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان من الكتاب المدرسي ويحتاج إلى الطالب المذاكر والفاهم جيدًا، ولكن الامتحان متوازن ليس بالغ الصعوبة.

بينما قال طلاب آخرين أن الامتحان بالنسبة لهم كان صعب وبحتاج إلى وقت أكثر من 3 ساعات، مناشدين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون امتحان الفيزياء سهل أو متوسط خلال الايام المقبلة.

وفى سياق منفصل أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم، رئيس لجنة بلال ابن رباح لامتحانات الثانوية العامة، بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، نتيجة أزمة قلبية دخل على أثرها مستشفى مدينة الطور وتوفى صباح اليوم.

وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة والأمين العام، أن نقابة المهن التعليمية تتابع منذ يومين حالة المربى والمعلم الفاضل أحمد الحسينى الذى تعرض لأزمة قلبية خلال امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الماضى، ومنتدب من السويس رئيسا للجنة بلال ابن رباح الإعدادية بنويبع فى محافظة جنوب سيناء، ورافقه أعضاء النقابة الفرعية بجنوب سيناء أثناء نقله لمستشفى الطور، إلا أن حالته تدهورت، وتوفى صباح اليوم.

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه بتولى عصام رجب رئيس فرعية نقابة المعلمين بجنوب سيناء وياسر عرفات أمين صندوق النقابة الفرعية، بإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، وهو ماتم تنفيذ على الفور، والتواصل مع أسرته، حيث تعيش زوجته وأولاده بالسويس، وباقى عائلته بالمنصورة، لعمل ترتيبات تسليم جثمان الفقيد لذويه.

وتوجه نقيب المعلمين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل، وتقرر صرف فورى لمستحقاته المالية من النقابة وتسليمها لأسرته خلال أيام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امتحانات الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 18 دقيقة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

المطبعة على مساحة 1000 متر.. محاولات لإخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ 37 دقيقة

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ ساعة الا ربع

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة معلم أثناء تقدير درجات مادة اللغة العربية بكنترول الثانوية العامة بأسيوط

"الزناتي": معلم بني سويف المصاب بأزمة قلبية بحالة جيدة وخرج من المستشفى

أتوبيسات مجانية بالجيزة لنقل المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية والدبلومات

إصابة 14 معلما في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية بسوهاج

إصابة 5 مدرسين في حادث أثناء ذهابهم للجان امتحان الديناميكا

نقيب المعلمين يشكر الداخلية لضبط متهمين بتهديد مدرس منتدب للمراقبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس