المطبعة على مساحة 1000 متر.. محاولات لإخماد حريق هيئة المساحة المصرية

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، عن أن الحريق المندلع داخل هيئة المساحة المصرية، شب في المطبعة المبناة على مساحة 1000 متر.



وأشارت المعاينة، إلى أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة وأوراق على مساحة 40 مترًا، وجار محاصرة ألسنة اللهب لإخماد الحريق.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل هيئة المساحة المصرية، غرب المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وجار المحاولات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.