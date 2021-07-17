حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة في الجيزة وبيعها بمنطقة الجمالية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (مقيمة بمحافظة بنى سويف) وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات بالجيزة) بإسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.