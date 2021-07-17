الشئون الصحية بمكة تزف بشرى سارة لراغبي آداء العمرة (فيديو)

كشف الدكتور وائل بن حمزة، مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل المملكة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة في المملكة من جهود ودعم لمتابعة الوضع الصحي للمقيمين والمواطنين تعد جهود جبارة.





وأشار "بن حمزة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض في أعداد الإصابات خاصة في مكة المكرمة خلال هذه الفترة، فضلا على أن التطعيمات مازالت تسير على قدم وساق لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة.





وأضاف مدير عام الشئون الصحية بمكة المكرمة، أن خادم الحرمين الشريفين يتابع الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



