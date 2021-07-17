النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل هيئة المساحة المصرية، غرب المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



وكشفت معاينة القوات، أن الحريق إندلع في المطبعة المبناه على مساحة 1000 متر.



وبينت المعاينة أن الحريق اندلع في ماكينة طباعة وأوراق على مساحة 40 مترًا، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب.



ونتج عن الحريق تفحم ماكينة الطباعة وأوراق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.



وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بماكينة الطباعة المتواجدة على مساحة 40 مترا.



وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

أخمدت قوات الدفاع المدني، حريقًا اندلع داخل هيئة المساحة المصرية، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.