ائتلاف أولياء أمور مصر يرصد آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء

رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة، في اليوم السابع لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم السبت الموافق ١٧ من شهر يوليو الجاري.وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.



وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الكيمياء تباينت الاراء بين الصعوبة وانه متوسط الصعوبة ولكن اغلب اجمع انه محتاج وقت اضافي للتفكير خصوصا ان اسئلة النظام الجديد تعتمد علي التفكير



اشارت الحزاوي: انه اشتكى عدد من أولياء الأمور، عبر صفحات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول الامتحان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان، مطالبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لتحجيم تلك الظاهرة التي وصفوها بأنها مستمرة منذ اليوم الأول للامتحان

الجدير بالذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) 393 ألف و883 طالب وطالبة.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد.



وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة الدخول بالكتاب المدرسي وعليه ملاحظات الطالب مهما كان حجمها، مع منع دخول الملازم او الكتب الخارجية.