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ائتلاف أولياء أمور مصر يرصد آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء
السبت 17/يوليو/2021 - 01:31 م
ريما خليفة
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رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة، في اليوم السابع لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم السبت الموافق ١٧ من شهر يوليو الجاري.وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.
وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الكيمياء تباينت الاراء بين الصعوبة وانه متوسط الصعوبة ولكن اغلب اجمع انه محتاج وقت اضافي للتفكير خصوصا ان اسئلة النظام الجديد تعتمد علي التفكير
اشارت الحزاوي: انه اشتكى عدد من أولياء الأمور، عبر صفحات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول الامتحان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان، مطالبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لتحجيم تلك الظاهرة التي وصفوها بأنها مستمرة منذ اليوم الأول للامتحان
الجدير بالذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) 393 ألف و883 طالب وطالبة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد.
وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة الدخول بالكتاب المدرسي وعليه ملاحظات الطالب مهما كان حجمها، مع منع دخول الملازم او الكتب الخارجية.
وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الكيمياء تباينت الاراء بين الصعوبة وانه متوسط الصعوبة ولكن اغلب اجمع انه محتاج وقت اضافي للتفكير خصوصا ان اسئلة النظام الجديد تعتمد علي التفكير
اشارت الحزاوي: انه اشتكى عدد من أولياء الأمور، عبر صفحات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول الامتحان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان، مطالبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لتحجيم تلك الظاهرة التي وصفوها بأنها مستمرة منذ اليوم الأول للامتحان
الجدير بالذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) 393 ألف و883 طالب وطالبة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقيًا على البابل شيت، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم وحل المشكلات، بأسئلة الاختيار المتعدد.
وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة الدخول بالكتاب المدرسي وعليه ملاحظات الطالب مهما كان حجمها، مع منع دخول الملازم او الكتب الخارجية.
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