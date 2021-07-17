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نائب وزير الخارجية الأوكراني يعلن تصنيف مصر السياحي بالنسبة لشعبه

السبت 17/يوليو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكد ديميترو سينيك نائب وزير الخارجية الأوكراني، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وأوكرانيا، وأهمية التعاون بين البلدين خاصة في مجال السياحة، الذي يعد من أهم محاور هذا التعاون، حيث أن مصر تعد أحد أبرز المقاصد السياحية المفضلة للمواطنين الأوكران، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر لضمان عنصري السلامة والأمان للسائحين الأوكران.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في حضور السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا، في إطار زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث استأنفت نائب الوزير اللقاءات المهنية التي تعقدها مع المسئولين من الجانب الأوكراني لتعزيز المزيد من التعاون السياحي بين مصر وأوكرانيا باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

ومن ناحيتها أكدت شلبي على أن السياحة تعد من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، معربة عن تقديرها لدولة أوكرانيا التي كانت من أولى الدول التي بدأ مواطنوها في التوافد على المقاصد السياحية المصرية لاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وذلك بعد استئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو 2020.

وأكدت على الاهتمام الذي توليه الوزارة للسوق الأوكراني، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إضافة اللغة الأوكرانية للغات الخط الساخن للوزارة وذلك بهدف تيسير تواصل السائح الأوكراني مع الوزارة عند الحاجة لذلك، وعلى جهود الدولة المصرية في مكافحة أزمة فيروس كورونا.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل تنشيط سياحة المؤتمرات بين البلدين وخاصة المتعلقة بالزراعة نظرًا لخبرة الجانب الأوكراني في هذا المجال، حيث أوضحت نائب الوزير إمكانية إقامة مؤتمرات في نطاق السياحة الريفية بما يتيح للسائح الأوكراني الاستمتاع بتنوع أكبر في المنتج السياحي ويضيف بعد أكبر للاستثمار في هذا القطاع الهام.

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وزير السياحة والاثار مصر اوكرانيا السياحة الاثار

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