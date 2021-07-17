Advertisements

بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه بسبب الإصابة

السبت 17/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت غياب لاعبه الإسباني، مارك روكا، عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.


وأوضح بايرن ميونخ أن لاعب خط الوسط أُصِيْبَ بتمزق في الكاحل الخارجي للقدم اليسرى أثناء التدريبات، مشيرا إلى أن علاج اللاعب، 24 عاما، لن يتطلب تدخلا جراحيا.


كان روكا انتقل من صفوف اسبانيول برشلونة إلى بايرن في /أكتوبر الماضي، ولم يشارك الموسم الماضي سوى في ست مباريات بالدوري مع النادي البافاري، ودخل التشكيل الأساسي للفريق مرتين فقط.


ويلعب بايرن اليوم أمام كولون في أول مباراة تجريبية تحت قيادة المدير الفني الجديد يوليان ناغلسمان، وسيغيب كل اللاعبين الأساسيين تقريبا عن هذه المباراة.

أخبار تهمك

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ نصف ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ ساعة الا ربع

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس