"أمهات مصر": كيمياء ثانوية عامة بها أسئلة صعبة وتحتاج لوقت أطول

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"أمهات مصر": كيمياء ثانوية عامة بها أسئلة صعبة وتحتاج لوقت أطول
السبت 17/يوليو/2021 - 01:32 م
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإتحاد رصد مستوي إمتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في أغلب المحافظات.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي الإمتحان بين المتوسط والصعب، حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الإمتحان صعب في أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.
بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للإمتحان.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي الإمتحان بين المتوسط والصعب، حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الإمتحان صعب في أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.
بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للإمتحان.
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