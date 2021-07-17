"أمهات مصر": كيمياء ثانوية عامة بها أسئلة صعبة وتحتاج لوقت أطول

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإتحاد رصد مستوي إمتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في أغلب المحافظات.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي الإمتحان بين المتوسط والصعب، حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الإمتحان صعب في أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.



بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للإمتحان.