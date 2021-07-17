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فيلم " البعض لا يذهب الي المأذون مرتين" يتجاوز الـ15 مليون في عشر أيام

السبت 17/يوليو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تخطت إيرادات فيلم " البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين" الـ15 مليون جنية بعد أسبوع من طرحه بالسينمات.


فيلم "البعض لايذهب إلي المأذون مرتين " بطولة كريم عبد العزيز ،دينا الشربيني،ماجد الكدواني تأليف أيمن وتار إخراج احمد الجندي. 

ويقدم كريم عبد العزيز خلال فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.



ودخل الفيلم في منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي ينطلق بعد أيام قليلة مثل "مش أنا" لتامر حسني، و" العارف"، بطولة النجم أحمد عز .

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