Advertisements

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.


كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.


ويأتي المتوقع تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.
في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.
في خط الهجوم: محمد شريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة كايزر تشيفز كره القدم الاهلي الأهلي وكايزر تشيفز

أخبار تهمك

المطبعة على مساحة 1000 متر.. محاولات لإخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ 37 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ 43 دقيقة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 18 دقيقة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يُحدد رباعي دفاع الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي الرسمي ضد كايزر تشيفز

الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيماني يحدد ثلاثي خط الوسط

الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيماني يحدد الظهير رباعي خط الدفاع

الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيماني يحدد ثلاثي خط الهجوم

نهائي الأبطال.. تعرف على ظهير الأهلي الأيسر ضد كايزر تشيفز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس