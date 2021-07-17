الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.









كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.









ويأتي المتوقع تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:









في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف.