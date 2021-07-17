رئيس "دفاع الشيوخ": حياة كريمة تعد تعزيزًا للأمن القومي

أكد الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن المشروع القومى لتنمية الريف "حياة كريمة" الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد تعزيزًا لأبعاد الأمن القومى خاصة الأبعاد الاجتماعية والإقتصادية والأمنية، لافتًا إلى أنه أضخم مشروع تنموى فى العالم ويضاف إلى قائمة انجازات الرئيس والدولة.



وأوضح "الجندى" في تصريحات له، أن مشروع حياة كريمة يرسخ قيم الإنتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الإرهابية التى تسعى فى محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب مع الدولة.



وأشار إلى أن التنمية التى يتوخاها مشروع حياة كريمة فى كافة ربوع الوطن هى العامل الرئيسى فى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإدراك القيادة السياسية ووعيها بأهمية اقتران الأمن بالتنمية وهى الهدف والفلسفة الحقيقية من مشروع حياة كريمة.



وأضاف رئيس الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الشعب يصطف خلف قيادته السياسية التى لم ولن تفرط فى أمن مصر القوى والتى تمتلك كافة المقدرات الاقتصادية والعسكرية للزود عن مقدرات الشعب المصرى وحقوقه التاريخية فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية.