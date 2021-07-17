Advertisements

رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"

السبت 17/يوليو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements

واصل إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا، جولاته المستمرة، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتذليل أية عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وبدأت جولة رئيس مركز اسنا، والتي رافقه خلالها، بد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى أصفون، بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تم تفقد إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، 8 بوصة بطول 5كم، و6 بوصة بطول 1كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل تم تفقد الاعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحي.
رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"
رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"
رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"
رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

النيران فحمت ماكينة الطباعة.. إخماد حريق هيئة المساحة المصرية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 20 ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 14 ساعة

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ أقل من ساعة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتحرش بطفلة داخل ميكروباص بأوسيم

12:10 م

"الزراعة" تزف بشرى سارة عن أسعار الأضاحي (فيديو)

10:00 ص

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

10:30 ص

رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة

11:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس