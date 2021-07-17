رئيس مركز إسنا يتفقد تطوير كورنيش النيل بالأقصر "صور"



واصل إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة اسنا، جولاته المستمرة، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتذليل أية عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.



وبدأت جولة رئيس مركز اسنا، والتي رافقه خلالها، بد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى أصفون، بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.



كما تم تفقد إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، 8 بوصة بطول 5كم، و6 بوصة بطول 1كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وفي سياق متصل تم تفقد الاعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحي.