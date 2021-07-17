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عالم مصريات يوجه رسالة مهمة لوزارة الرياضة بسبب "تيشرت" الأولمبياد (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، أن أحد التيشرتات التي سيرتديها اللاعبين المصريين في اولمبياد طوكيو 2020 ومطبوع عليها صورة لتمثال حورس، فأن الصورة ليست قريبة من الصورة الحقيقية.

وقال "الشماع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصيح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إن التاج الذي يرتديه الصقر في التيشرت هو تاج غربي وليس له علاقة بتيجان مصر القديمة، كما أن رقبة الصقر عريضة جدا، وليست لها علاقة بطائر من الأساس.

وأضاف أن الصورة المطبوعة على "التيشرت" ليس بها أي ملمح تدل على أنها تعود لمصر القديمة، موجها رسالة لوزارة الرياضة، قائلا: "أرجوكم متعرضوش هذا التيشرت فالأولمبياد.. العالم بيصورنا".

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