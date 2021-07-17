الكيمياء تسعد طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر (صور)

شهد محيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، حالة من السعادة التى خيمت على جميع طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، عقب أداء امتحان مادة الكيمياء، وذلك لسهولة الأسئلة.



وقال عدد من الطلاب، إن مادة الكيمياء جاءت سهلة عدا سؤال وحيد لكى يفرق السؤال ما بين الطالب المتميز عن الطالب العادى.



وأضاف الطلاب، أن امتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، ولكن كان هناك بعض الأسئلة لابد من التركيز فيها.



جدير بالذكر، كان صرح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقَ أية شكاوى حتى الآن من امتحانات مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.



