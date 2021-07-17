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تباين أراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول الكيمياء

السبت 17/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تباينت أراء طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي بالإسكندرية اليوم السبت حول امتحان مادة الكيمياء، بين طول الامتحان وسهولة معظمه.



وقد أشارت الطالبات من مدرسة الفواطم في إدارة وسط التعليمية إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن هناك سهولة في حل الامتحان، عدا صعوبة في بعض الأجزاء.


فيما تحدثت بعض الطالبات أن الامتحان يعد طويل ويحتوي على ٥٠سؤال، وأنه كان هناك بعض صعوبات صغيرة في الامتحان.


وانطلق يوم السبت الماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.


ووضعت الوزارة نظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.


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الكلمات المفتاحية

امتحانات الثانوية العامة امتحانات امتحان الكيمياء

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