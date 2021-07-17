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رئيس المنشآت السياحية: غرامات وغلق فوري لمن يخالف قرارات رئيس الوزراء

السبت 17/يوليو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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حذر عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية من مخالفة النسب المقررة للتشغيل، والتي حددها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%، حيث سيتم تطبيق غرامات على المنشآت المخالفة، وعقوبات تصل إلى الغلق الفوري أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

ودعا عادل المصري، أعضاء الجمعية العمومية، ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق طبقًا للمواعيد الصيفية والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، تنفيذًا للقرار، وعدم مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020، بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكد على سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا.

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مصر المنشآت السياحية السياحة والاثار اجراءات إحترازية

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