طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الكيمياء طويل ومتوسط الصعوبة 

أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية "علوم"، صعوبة امتحان مادة الكيمياء التي أدوها، اليوم، موضحين أن الامتحان به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة، والطالب المتفوق، تصل إلى 10 أسئلة، بينما كانت أسئلة فرع العضوية صعبة جدا.



وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، انقسم الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحان، حيث خرج بعض الطلاب من اللجنة مصدومين من الامتحان، مؤكدين أن أكثر من 40 سؤال من إجمالي 50 سؤال لم يكونوا قادرين على حلها، فيما كان هناك 10 أسئلة سهلة الحل.



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البعض الأخر إن الامتحان كان متوسط الصعوبة، وبه أسئلة للمتميزين لاتزيد عن 10 أسئلة، ولكن الكل أجمع على أن أسئلة فرع العضوية كانت صعبة ومحيرة، وتسبب في صدمة وانهيار لبعض الطلاب والطالبات داخل اللجان بصعوبتها، كما أن التمتحان طويل ويحتاج وقت أطول.