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التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شقيقين بنهر النيل بالجيزة

السبت 17/يوليو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل فى الجيزة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهما، وأنهما توفيا نتيجة "اسفكسيا الغرق".

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثتين لشقيقان لقيا مصرعهما غرقًا خلال السباحة بنهر النيل فى المنيب بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في منطقة جزيرة الدهب، وانتقل رجال الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتبين أن شاب وشقيقه "طفل" لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق

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حوادث جثة النيابة

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