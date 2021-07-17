قتلى ومفقدون جراء السيول في إيران

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بمقتل شخصين وفقدان 3 آخرين، جراء سيول اجتاحت محافظة كرمان جنوب إيران.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة، إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وإغلاق بعض الطرق وإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة بالمقاطعة، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقد بدأت الأمطار، بعد ظهر أمس في المناطق الشمالية من محافظة كرمان وانتشرت تدريجيا إلى المناطق الشرقية والجنوبية الأخرى من المحافظة.