العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال بإمبابة

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة طفلة مقتولة داخل جوال، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغًا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال بمنطقة المنيرة، نطاق القسم.







اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.







انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة لطفلة مصابة بطعنات متفرقة بالجسم، مجهولة الهوية وملقاة داخل جوال.







شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية الطفلة، وسرعة ضبط مرتكب الجريمة، لمعرفة دوافعه حول ارتكابها.





وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





