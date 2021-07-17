عاجل.. قرار جديد من النيابة بشأن قضية الأثار الكبري

تستكمل نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها الموسعة في قضية الأثار الكبري، وطالبت بتفريغ المكالمات المسجلة الخاصة بالمتهمين رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني السابق علاء حسانين،

وعرضها على متخصص بالإذاعة والتلفزيون، كما أمرت شركات المحمول بتقرير عن رسائل الممسوحة من على هواتف المتهمين.





وقالت النيابة العامة في بيان سابق لها: إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه