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أسعار الذهب اليوم السبت 17-7-2021 في مصر
السبت 17/يوليو/2021 - 02:13 م
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تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 يوليو 2021، وذلك في ظل انخفاض سعر أونصة الذهب على المستوي العالمي وفق سعر الإغلاق هذا الأسبوع.
سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام
الذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها
الجنيه الذهب 6336 جنيها.
سعر الذهب العالمي
سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار، وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.
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