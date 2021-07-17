أسعار الذهب اليوم السبت 17-7-2021 في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 يوليو 2021، وذلك في ظل انخفاض سعر أونصة الذهب على المستوي العالمي وفق سعر الإغلاق هذا الأسبوع.





سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام

الذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها

الجنيه الذهب 6336 جنيها.





سعر الذهب العالمي





سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.





ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار، وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.



