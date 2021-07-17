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"خصومة ثأرية".. تفاصيل مقتل مسن بإطلاق النار عليها بمنشأة القناطر

السبت 17/يوليو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل مسن، بمنطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد عائلة يوجد بينه وبينهم خصومة ثأرية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مرتكب الجريمة أحد أفراد عائلة يوجد بينها وبين هذا الشخص خصومة ثأرية، وقتل نتيجة لهذه الخصومة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض مواطن مسن لإطلاق نار في منطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتله.

بالفحص تبين أنه قُتل نتيجة لهذه الخصومة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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