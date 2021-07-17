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ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف الكويت إلى (A+)
السبت 17/يوليو/2021 - 02:26 م
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قالت ستاندرد أند بورز إن تصنيف الكويت خُفض إلى +A بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، والنظرة المستقبلة ما زالت سلبية.
وتقول إن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
و تقول إنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
والافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (A).
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