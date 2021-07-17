تراجع صافي عجز الموجودات الأجنبية في بنوك قطر

تراجع صافي عجز الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.77% على أساس شهري إلى 447.9 مليار ريال، وفقا لنشرة الوضع النقدي للجهاز المصرفي الصادرة عن مصرف قطر المركزي.





ودعم الإنخفاض الشهري في يونيو الماضي تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك العاملة في قطر هامشيا إلى 687.2 مليار ريال، وارتفاع موجوداتها لدى نظيراتها في الخارج إلى 239.3 مليار ريال.



