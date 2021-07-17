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تراجع صافي عجز الموجودات الأجنبية في بنوك قطر
السبت 17/يوليو/2021 - 02:27 م
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تراجع صافي عجز الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.77% على أساس شهري إلى 447.9 مليار ريال، وفقا لنشرة الوضع النقدي للجهاز المصرفي الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ودعم الإنخفاض الشهري في يونيو الماضي تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك العاملة في قطر هامشيا إلى 687.2 مليار ريال، وارتفاع موجوداتها لدى نظيراتها في الخارج إلى 239.3 مليار ريال.
وبحسب النشرة، فقد سجل مجموع صافي الموجودات المحلية في الجهاز المصرفي القطري الشهر الماضي إرتفاعاً بنسبة 0.25% قياساً بشهر مايو الذي سبقه إلى 917.6 مليار ريال، مدعوماً بزيادة الائتمان الى 960.6 مليار ريال، مقابل تراجع صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 241.8 مليار ريال.
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