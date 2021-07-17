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مديريتا التموين والطب البيطري بسوهاج تنهيان الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

السبت 17/يوليو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن مديريات التموين والطب البيطري قد أنهتا الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح محمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن المديرية قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية والخبز والمواد البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق.

ولفت مدير مديرية التموين إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز لتوفير الخبز خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز تعمل لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ذبح الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتوفير عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

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