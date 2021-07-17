" العارف" يحقق إيرادات قياسية في ثالث أيام عرضه







حقق فيلم "العارف" للفنان أحمد عز إيرادات قياسية في اليوم الثالث على التوالي، وتصدر إيرادات شباك التذاكر المصري منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي حيث حقق الفيلم أمس 2 مليون جنيهاً و64 ألفًا.





العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وهو من الأفلام التي استوجبت إيرادات ضخمة.





فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب ، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة "سينرجى