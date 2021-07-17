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قتلى وجرحى جراء انفجار في مقاطعة سامانجان بأفغانستان

السبت 17/يوليو/2021 - 02:34 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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هزت سلسلة انفجارات هزت مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان بشمال أفغانستان اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة شينخوا.

 

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الصين قوله: "انفجر لغمين في مدينة أيبك ظهر اليوم، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة تسعة أشخاص".

 

وأضاف: "لم تتحمل أي مجموعة المسؤولية عن الانفجار"، مؤكدا أن "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث".

 

وشهدت أفغانستان اشتباكات في إقليم قندهار في جنوب البلاد حيث سيطرت "طالبان" يوم الأربعاء الماضي على منطقة سبين بولداك المهمة على الحدود مع باكستان.

 

وكثفت حركة "طالبان"، خلال الفترة الأخيرة هجماتها على مواقع القوات الحكومية الأفغانية، وسيطرت على العديد من المناطق في شمال شرقي وشمال غربي أفغانستان بالإضافة إلى عدد من المعابر الحدودية.

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قتلى وجرحى انفجار افغانستان

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