تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 3 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة.



