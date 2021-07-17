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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
السبت 17/يوليو/2021 - 02:35 م
غدير أحمد
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 3 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة.
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