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نونو سانتو واثق ببقاء هاري كين مع توتنهام

السبت 17/يوليو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا يوجد شك لدى نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم في بقاء هاري كين مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" يسعى قائد المنتخب الإنجليزي للرحيل عن الفريق هذا الصيف من أجل تعزيز مسيرته، ولكن النادي يملك قوة مطلقة في الإبقاء على اللاعب، حيث إن اللاعب مازال عقده مستمرا مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام أخرى، ويصر طوال الوقت على أنه ليس للبيع.

ويتواجد كين، الذي يثير اهتمام مانشستر سيتي، في أجازة عقب وصول المنتخب الإنجليزي لنهائي يورو 2020، ولن يعود لفترة اعداد الفريق للموسم الجديد قبل 2 أغسطس المقبل.

ولم يتحدث نونو، الذي كان يعقد أول مؤتمر صحفي له منذ الإعلان أنه سيتولى تدريب الفريق خلفا لجوزيه مورينيو مطلع هذا الشهر، إلى كين، ولكنه يتطلع لمقابلته.

وقال عن سؤاله عن كين: لا يوجد لدى أي شكوك، لا توجد لدي شكوك. ما أتمناه لهاري هو أن يتعافى بشكل جيد، وأن تكون فترة راحته جيدة، وعندما يصل سيشعر أنه كان علينا أن نلزم أنفسنا بأن نصبح أفضل. نحن طموحون للغاية، نحن أشخاص طموحون ونريد أن نقوم بعمل جيد ولا يوجد شك في هاري في هذا الشأن.

وأضاف:" هاري لاعبنا في هذه الفترة. لا يوجد حاجة للحديث عن شيء آخر. الآن اللحظة المناسبة لهاري لاستعادة طاقته، للراحة. عندما يأتي مرة أخرى سيكون لدينا الوقت للتحدث".

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