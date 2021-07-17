عضو "اقتصادية النواب": السيسي أول رئيس مصري يهتم بالريف والصعيد









قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر المشروعات التنموية غير المسبوقة في تاريخ مصر والعالم، مؤكدًا أنها من أكبر المبادرات الإنسانية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري إلى الأفضل والارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين كالصحة، والتعليم، والصرف الصحي، ومياه الشرب.







وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم، أن هذه المبادرة تستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لـ 60 مليون مواطن مصري، وذلك بعد أن عاني من التهميش علي مدار أكثر من 30 عام وخاصةً فئة محدودي الدخل الذي تحمل تبعات الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الماضية، كما أنها تمثل طفرة اقتصادية واجتماعية داخل المجتمع، تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى النمو الاقتصادى، ومواجهة البطالة، وزيادة الإنتاج، وتدفق الاستثمارات. حيث تعتبر مبادرة حياة كريمة، أضخم مشروع اقتصادي فى العالم يهدف إلى إنقاذ المصريين من الفقر.







وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن تخصيص 200 مليار جنيه بالعام المالي الجديد لمبادرة حياة كريمة يؤكد أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم بالريف والصعيد في تاريخ مصر، وذلك لتقليل الفجوة الحاصلة بين مستوى المدن والقرى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة، لافتًا إلى أن القرارات التي يتخذها الرئيس منذ توليه الحكم تثبت يومًا تلو الأخر أنه بالفعل نصير للغلابة والبسطاء







وأكد عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس للعديد من المبادرات والمشروعات القومية العملاقة خلال الفترة القليلة الماضية يؤكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى بناء مصر الجديدة في كافة المجالات التي ستعود بالنفع على المواطنين وذلك كجزء من رد الجميل للشعب المصري الذي تحمل على عاتقه نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.







وكانت قد انطلقت، قبل أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، والذي أقيم في ستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية.