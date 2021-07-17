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كيل الأزهر يتفقد لجان القليوبية ويشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 17/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد ف محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان معهد بنها النموذجي الأزهري بنين بمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الحديث.

كما تفقد فضيلة أ.د سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهدي فوه بنين وفتيات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطلاب ومطالبتهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر قد بذل كل الجهود لتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، كما اطمأن فضيلته على سير إجراءات الامتحانات بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفض مظاريف أوراق الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع تطبيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.

وشدد الدكتور الضويني على أهمية مواصلة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، وتوافر غرفة للرعاية الصحية والعزل، مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في كافة اللجان.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون رصد أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية ‏الامتحانية؛ ولم ترد أية شكاوى من الطلاب، أو أولياء الأمور ‏تتعلق بصعوبة الامتحان؛ حيث أشارت ردود أفعال أولياء الأمور والطلاب بأن أسئلة ‏الامتحان جاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وسادت ‏حالة من الارتياح بين الطلاب.

كما رصدت غرفة العمليات المركزية بالقطاع ما تم تداوله يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، عن سعادتهم بامتحان مادة التفسير، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ‏من القسم الأدبي (74754) طالبًا، وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس ‏آب ‏للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ‏ورقم ‏‏(01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام ‏الشكاوى ‏إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على ‏مقدم الشكوى ‏إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع ‏المعاهد الأزهرية ‏استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين ‏والطلاب وأولياء الأمور.

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الكلمات المفتاحية

امتحانات الأزهر الأزهر اجراءات إحترازية

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