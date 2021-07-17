حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وجود 9 مصابين بغرف العناية المكثفة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بداية الشهر الجاري مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".