خاص- خبير تغذية يكشف عن نظام الغذاء الواجب اتباعه الأهلي قبل مواجهة كايزر شيفز

تحدث الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية الصحية، عن نظام الغذاء الواجب اتباعها قبل المباريات الهامة، وتحديدًا قبل مواجهة الأهلي ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وأوضح نزيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اتباع الغذاء في تلك المباريات، يجب أن يكون حسب الحالة الفسيولوجية للاعب على كل حده.









وأضاف: "وجود السلطة الخضراء في الحالة العامة هو أهم الأطعمة التي يجب تناولها، من أجل منح الطاقة وتجديد الحالة الدموية".









وتابع: "من الشائع أن يتم تناول جميع اللاعبين نفس الأطعمة، ولكن هذا غير صحيح، الرياضي بشكل عام يختلف جسمانيًا وبدنيًا عن الآخر، وأعتقد أن الأهلي لديه خبير تغذية يتبع السُبل الصحيحة، ونتمنى التوفيق لبطل مصر والعودة بالكأس".









ويلتقي الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.