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أول تعليق من جيرو بعد الرحيل عن تشيلسي والانضمام إلى ميلان

السبت 17/يوليو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو الشكر إلى جماهير ولاعبي ومدربي تشيلسي الإنجليزي بعد رحيله عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانضمامه إلى ميلان الإيطالي.

وأحرز جيرو الفائز بكأس العالم 39 هدفا في 119 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي وساعد النادي اللندني على الفوز بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الأوروبي وبكأس الاتحاد الانجليزي منذ انضمامه إليه قادما من الجار أرسنال في 2018.

وكتب جيرو عبر تويتر "لكل جمهور الفريق الأزرق ولزملائي في الفريق ولجميع المدربين وللنادي بأكمله أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه اللحظات الخاصة".

وأضاف جيرو (34 عاما) "بسعادة وبلقب مفتوح سأبدأ رحلة جديدة. انتصاراتنا في كأس انجلترا وفي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كانت رائعة".

وكان جيرو انضم لتشيلسي قادما من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 18 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وشارك جيرو أساسيا من البداية في ثماني مباريات فقط في الدوري الانجليزي الممتاز مع تشيلسي في الموسم الماضي بعد وصول المهاجمين الألمانيين كاي هافرتس وتيمو فيرنر. وكان جيرو ضمن تشكيلة منتخب فرنسا الذي ودع بطولة أوروبا 2020 من دور 16 بعد الهزيمة أمام سويسرا.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن جيرو وصل إلى ميلان يوم الجمعة للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه للنادي بينما قالت تقارير إعلامية إن ميلان سيدفع نحو مليون يورو مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الذي يتوقع أن يوقع عقدا لمدة عامين.

وفي يونيو الماضي تعاقد ميلان مع فيكايو توموري لاعب تشيلسي بناء على عقد دائم بعد أن أمضى المدافع النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة.

واحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة خارج أرضه في مواجهة سامبدوريا في 22 أغسطس المقبل.

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