ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

قال أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، إن الفيديو المنتشر للمطربة ساندي والتي فيه تقوم بالدعاية لإحدى الماركات التجارية، والتي تظهر فيه فوق قمة هرم خفرع، فيديو غير حقيقي ومركب بتقنية تكنولوجية.



وأكد محيي في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن المنطقة طالبت المطربة بحذف الفيديو وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تسئ للحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أنه من غير المسموح بتسلق الهرم أو التصوير سوى عبر الإجراءات الخاصة التي تتضمن موافقة المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة، شريطة أن يكون المحتوى لائق بالحضارة المصرية العظيمة.



وشدد محيي على أن تسلق هرم خفرع صعب للغاية، وغير ممكن عمليًا، ومن يقدم على هذا الفعل سوف يعرض حياته إلى الخطر.