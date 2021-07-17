ثلاث أيام.. تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2021 بعد انتهاء عيد الاضحى

ساعات قليلة وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادتها أمس إلى أسبوع للموظفين والعمال، وشهد شهر يوليو الجاري 2021 ما يقرب من 17 يوما إجازة ما بين أسبوعية ورسمية، لا سيما إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 والتي ستكون 7 أيام تبدأ من غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى السبت الموافق 24 يوليو.





وسنقدم لكم في السطور التالية أبرز الإجازات الرسمية المتبقية في 2021، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





وبعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2021 يتبقى نحو 3 أيام إجازة فقط خلال الشهور المتبقية من العام الجاري بعد ضم إجازة ثورة يوليو إلى إجازة عيد الأضحى المبارك لتصبح يوم السبت 24 يوليو الجاري، وهي كما يلي:





الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

1- الاثنين 9 أغسطس: ويوافق رأس السنة الهجرية.





2- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة ونصر السادس من أكتوبر.





3- الاثنين 18 أكتوبر: ووافق ذكرى المولد النبوي الشريف.





وشهد العام الجاري منذ بدايته 21 يوما إجازة رسمية حصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.





قرار رئيس الوزراء لإجازات عيد الأضحى 2021

وقرر مجلس الوزراء أن تكون إجازة عيد الأضحى من غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.





والاجازة الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص ستكون إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.



