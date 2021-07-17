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مديرة أعمال تامر شلتوت عن مي حلمي: أول ما شافها معرفهاش

السبت 17/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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ابدت شيرين بكر، مديرة أعمال الفنان تامر شلتوت استيائها من الهجوم الشديد الذي شنته الإعلامية مي حلمي، على الفنان تامر شلتوت، وذلك بعد نشره لصورتهما معاً، وبعدما وصفته بأنه يريد ركوب التريند على حسب مشاعرها. 

وقالت شيرين في تصريحات صحفية لها ": "شافوا بعض بالصدفة وأول ما شافها معرفهاش، وعندنا صفحتنا كبيرة ومش محتاج أي نوع من أنواع التريند، إحنا كل حلقة عندنا تريند، فمش محتاج دعايا من النوع هذا".

وأضافت : "واحنا منعرفش مين مي حلمي علشان نهتم بأخبارها، وتريند إيه اللي احنا بنركبه، إحنا عندنا ضغط شغل كتير ومش فاضين، واتفاجأنا بالأخبار المنتشرة بارتباط تامر شلتوت بمي، وبناءً عليه نزلنا توضيح على صفحاتنا".

وتابعت: "تامر نزل الصورة دي كومبلموا ليها، وفريق السوشيال هو اللي بيعلق على المنشورات، وهي نزلت صورتها بالدبلة في الطيارة، بعد ما تامر نزل الصورة".

واختتمت قائلا :"ده ولد محترم ومتدين تجريه للعك ده ليه، بتغيظي طليقك ولا بتعملي أي افلام علشان تركبي تريند، ليه نزلتي صورتك بالخاتم بعد الصورة بتاعته؟، هي بتكمل الفيلم اللي عملاه، وعملت قصة من لا قصة".

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