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15 خدمة تأمينية أتاحتها بوابة مصر الرقمية.. تعرف عليها

السبت 17/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية
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أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية، لتمكين المواطن من الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مؤكدة على رقمنة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعًا.

ونرصد لكم الخدمات التأمينية المتاح الحصول عليها من خلال بوابة مصر الرقمية، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:-

الخدمات التأمينية المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

ويمكنم الحصول على تلك هذه الخدمات عبر الدخول على موقع الرسمي لـ"بوابة مصر الرقمية" من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــا).

نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن رقمنة تلك الخدمات يعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين، والمؤمن عليهم والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه، والذي جاء نتيجة الربط بين جهات الدولة المختلفة.

حيث تضع الدولة المصرية المواطن المصري بكل فئاته وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة، نصب أعينها، وهذا ما تعكسه جميع الخطوات التي تتخذها الهيئة حاليًا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ومنها فتح منافذ صرف جديدة لأصحاب المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية والتي تمكن أيصاحب معاش ومستفيد من صرف كل استحقاقاته التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أكدت التأمينات على أن عملية التطوير بدأت ومستمرة لن تتوقف.

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