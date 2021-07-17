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"بعد 31 عامًا".. ونش الكرنك يرحل وتعود بانوراما المعابد لرونقها (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نجحت شركة المقاولون العرب في إزالة الونش المعروف باسم "ونش الكرنك"؛ والقائم عند الصرح التاسع لمعابد الكرنك منذ عام 1990 لاستخدامه في إعادة بناء البرج الغربي من الصرح داخل المعابد بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي.

واستغرقت عملية إزالة الونش مدة 5 أيام متواصلة والتي جاءت في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لمدينتي الأقصر وأسوان.

ومن ناحيته قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية إزالة الونش تمت لوجوده في مسار الزيارة الخاص بطريق الكباش والذي سيتم افتتاح مشروع تطويره في احتفالية كبرى قريبا، كما انه يحجب بانوراما الصرح التاسع، وتم نقله إلى البر الغربي من النيل لاستخدامه في الأعمال الجارية في معبد الرامسيوم.

وأشار صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك، إلى أن هذا الونش هو ونش ثابت محوري يعمل بالكهرباء، قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه لاستخدامه في مشروع فك وتركيب وإعادة بناء للصرح التاسع بعدما إرتفع البناء الذي كان يتم بواسطة السقالات الخشبية.

وتم الانتهاء من المشروع عام 1999، ومنذ هذا الوقت ظل الونش في مكانه، وجرت محاولات عديدة من قبل المجلس الأعلى للآثار لفكه ونقله.

والصرح التاسع يحتوي على كتل أحجار "التلاتات" من عصر الملك أخناتون والتي استخدمها الملك حورمحب كحشوات بداخل مبنى الصرح.
"بعد 31 عامًا".. ونش الكرنك يرحل وتعود بانوراما المعابد لرونقها (صور)
"بعد 31 عامًا".. ونش الكرنك يرحل وتعود بانوراما المعابد لرونقها (صور)
"بعد 31 عامًا".. ونش الكرنك يرحل وتعود بانوراما المعابد لرونقها (صور)
"بعد 31 عامًا".. ونش الكرنك يرحل وتعود بانوراما المعابد لرونقها (صور)

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