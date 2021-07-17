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ريم العدل تكشف تفاصيل تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية كوكو شانيل للنجمة شريهان

السبت 17/يوليو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة كوكو شانيل للنجمة شريهان التي سوف تُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك تقول "أنا لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أقوم بتصميم الأزياء الخاصة به، وأنا سعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل".

وأشارت العدل إلى إنها قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية سوف تكون واضحة عند عرض المسرحية.

وأضافت العدل "كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى".

يشارك في المسرحية الاستعراضية كوكو شانيل فريق عمل احترافي، فهي من إخراج هادي الباجوري، وانتاج العدل جروب، وتصوير أحمد المرسي، وديكور محمد عطية، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم رقصات هاني أباظة، وموسيقى فهد.

وتعمل ريم العدل حالياً على فيلم أبو صدّام المنتظر عرضه قريباً، من إخراج نادين خان وبطولة محمد ممدوح، سيد رجب، وأحمد داش. كما قامت مؤخراً بتصميم أزياء إعلان أورنج ومولتو الذي شارك فيه ماجد الكدواني وأكرم حسني، وأخرجه تامر مهدي.

ريم العدل مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عمل بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون، ليل/ خارجي الذي فازت عنه بجائزة أفضل تصميم ملابس من المهرجان القومي للسينما المصرية، وهو من إخراج أحمد عبد الله، كما نافست أيضاً في المهرجان بفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

كما شاركت ريم في تصميم أزياء حلقتين في مسلسل نمرة اتنين هما فرق توقيت للمخرج هادي الباجوري وبطولة شيرين رضا وماجد الكدواني، وحلقة أول امبارح للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبي وأحمد مالك، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد. ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.

ومؤخراً اختارتها إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الروائية و الوثائقية في دورته الأخيرة 2021، وهذا في ظل دعمها الدائم لصُنّاع الأفلام الشباب، واهتمامها بالمشاركة في صناعة الأفلام القصيرة حيث شاركت في تصميم ملابس أكثر من 8 أفلام قصيرة خلال العام الماضي.

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