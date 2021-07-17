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مجازاة مسئول طلب بيانات عن “المطارات” لا تخص عمله

السبت 17/يوليو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من طلب بيانات من شركة للمطارات والمكلف بمراجعة أعمالها عن العام المالي 20172018 لا تتفق وطبيعة ومقتضيات العمل بالجهاز، مما يستوجب عقابه، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة

وثبت للمحكمة، أن الطاعن قام بإرسال كتاب عام ٢٠١٨ إلى رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات يطلب به إستيفاء اليبانات المحددة بالكتاب.

ولما كانت البيانات، والتي قام االطاعن بطلب إستيفائها من رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات تخرج عن أوجه الرقابة المالية المقررة له بحسبانه مراقبا للحسابات، والتى جرى تحديدها وتحديد مسئوليات وواجبات مراقب الحسابات على سبيل الحصر بنص بالمادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 سالفي الذكر، وتتجاوز حدود مسئولياته وواجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الشركة المذكورة والتى تنحصر بصفة عامة فى الرقابة المالية والمحاسبية ولا تمتد إلى الرقابة على أوجه نشاط الشركة وطريقة تنفيذها لمهامها وأعمالها وما قد يشوب ذلك من أوجه قصور.

وبذلك فإن الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراع الدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وتكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب، وإذ صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة الطاعن عن تلك المخالفات، فإن القرار المطعون فيه يكون قائمًا عل سند من القانون.


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