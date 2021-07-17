مؤرخ يطالب بمحاسبة المتسببين في فيديو ساندي فوق الهرم



وشدد محي على أن تسلق هرم خفرع صعب للغاية، وغير ممكن عمليًا، ومن يقدم على هذا الفعل سوف يعرض حياته إلى الخطر.

طالب بسام الشماع المؤرخ المعروف بفتح تحقيق عاجل في إعلان المطربة ساندي والذي قامت فيه باعتلاء قمة هرم خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة، ومحاسبة كل المتسببين في هذه الكارثة.وأكد الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه لو صح هذا الإعلان فيجب محاسبة كل المشاركين فيه وإن لم يصح فيجب محاسبة الشركة والتحقيق معها، وكيف تقدم على تركيب مثل هذا الفيديو المسئ.وطالب الشماع بضرورة تزويد المنطقة بكاميرات تعمل أثناء الليل والنهار، متصلة بغرفة مراقبة مركزية بحيث يتم نعرفة المتسبب في مثل هذه الأفعال وضبطه بشكل مباشر.وأكد الشماع أن هذه ليست السابقة الأولى التي يحدث فيها تسلق للهرم، وإن كانت المرة الأولى التي يتسلق فيها أحد هرم خفرع.وفي ذات السياق قال أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، معلقًا على تسلق المطربة ساندي الهرم الأوسط، والتي فيه تقوم بالدعاية لإحدى الماركات التجارية إن الفيديو، والتي تظهر فيه فوق قمة هرم خفرع، فيديو غير حقيقي ومركب بتقنية تكنولوجية.وأكد محيي في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن المنطقة طالبت المطربة بحذف الفيديو وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تسئ للحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أنه من غير المسموح بتسلق الهرم أو التصوير سوى عبر الإجراءات الخاصة التي تتضمن موافقة المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة، شريطة أن يكون المحتوى لائق بالحضارة المصرية العظيمة.