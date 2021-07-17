كليب "بحبك" يتخطى الـ4 مليون مشاهدة في 3 أيام







حققت أغنية " بحبك" من فيلم " مش أنا" للنجم تامر حسني 4 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بثلاثة ايام ،بعد أزمة حلا شيحا وتامر حسني مؤخرًا.





استطاعت أغنية "بحبك" التي جمعت مشاهد متفرقة من فيلم " مش أنا" نجاحًا ملحوظ بعد أزمة نزوله مؤخرًا مع حلا شيحا حيث صرحت أنها طلبت منه حذف مشاهد معينة من الكليب ولم يفي بوعده.







أغنية “بحبك” من كلمات محمد محسن وألحان محمد سراج وتوزيع توما، وتم تسجيلها في استوديو “TH production”، وإنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق.